В Уфе масштабным фестивалем отметили День молодёжи

В столице республики масштабным фестивалем отметили День молодёжи. На Набережной реки Белой работали образовательные, творческие, спортивные и интерактивные площадки, состоялся концерт с известными исполнителями и награждение. Важно, что по итогам 2025 года Башкортостан занял третье место в рейтинге Федерального агентства по делам молодёжи среди крупнейших субъектов Российской Федерации.

Школьные выпускные, закрытие сессии, начало студенческих каникул и долгожданная защита дипломов – всё это в стране и в республике объединил День молодёжи. Набережная реки Белой превратилась в интерактивную площадку: здесь собрались более 20 тысяч уфимцев и гостей столицы. Масштабное мероприятие призвано поддержать талантливых, сильных современников, которые своим делом служат примером для тысяч людей.

На одной площадке все желающие могли поучаствовать в чемпионате по автозвуку, пройти мастер-класс по оказанию первой помощи, посетить выставку трофеев СВО, записаться в студенческие отряды, а также пообщаться на жестовом языке. Амалия Хакимова умеет это с самого детства, ведь оба её родителя имеют проблемы со слухом.

Всего в регионе действуют 67 учреждений, объединяющих 179 различных молодёжных центров. Развивается и программа модернизации пространств «Йәшлек регион», создаются современные площадки для общения и развития – места, где молодые люди смогут учиться, разрабатывать проекты и реализовывать инициативы. Межвузовский кампус, парк «Патриот» и Дворец борьбы стали для талантливой молодёжи настоящими точками притяжения.

Почётным гостем мероприятия стал Радий Хабиров. Он лично посетил интерактивные площадки, поздравил и пообщался с молодёжью.

Позвольте выразить вам слова уважения, благодарности и гордости. Мы, старшие товарищи, считаем, что у нас самая лучшая молодёжь. Мы видим, как вы учитесь, работаете, занимаетесь волонтёрством. А многие из вас с оружием в руках защищают нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отличившиеся были удостоены наград. Почётный знак главы республики получила и Дарья Грицаенко – доброволец волонтёрского штаба имени Шаймуратова. Глядя на эту хрупкую девушку, трудно поверить, что в 18 лет она уже добровольно побывала в зоне СВО: сначала в качестве волонтёра, а затем уже в звании старшего санинструктора.