В столице республики масштабным фестивалем отметили День молодёжи. На Набережной реки Белой работали образовательные, творческие, спортивные и интерактивные площадки, состоялся концерт с известными исполнителями и награждение. Важно, что по итогам 2025 года Башкортостан занял третье место в рейтинге Федерального агентства по делам молодёжи среди крупнейших субъектов Российской Федерации.
Школьные выпускные, закрытие сессии, начало студенческих каникул и долгожданная защита дипломов – всё это в стране и в республике объединил День молодёжи. Набережная реки Белой превратилась в интерактивную площадку: здесь собрались более 20 тысяч уфимцев и гостей столицы. Масштабное мероприятие призвано поддержать талантливых, сильных современников, которые своим делом служат примером для тысяч людей.
На одной площадке все желающие могли поучаствовать в чемпионате по автозвуку, пройти мастер-класс по оказанию первой помощи, посетить выставку трофеев СВО, записаться в студенческие отряды, а также пообщаться на жестовом языке. Амалия Хакимова умеет это с самого детства, ведь оба её родителя имеют проблемы со слухом.
Всего в регионе действуют 67 учреждений, объединяющих 179 различных молодёжных центров. Развивается и программа модернизации пространств «Йәшлек регион», создаются современные площадки для общения и развития – места, где молодые люди смогут учиться, разрабатывать проекты и реализовывать инициативы. Межвузовский кампус, парк «Патриот» и Дворец борьбы стали для талантливой молодёжи настоящими точками притяжения.
Почётным гостем мероприятия стал Радий Хабиров. Он лично посетил интерактивные площадки, поздравил и пообщался с молодёжью.
Отличившиеся были удостоены наград. Почётный знак главы республики получила и Дарья Грицаенко – доброволец волонтёрского штаба имени Шаймуратова. Глядя на эту хрупкую девушку, трудно поверить, что в 18 лет она уже добровольно побывала в зоне СВО: сначала в качестве волонтёра, а затем уже в звании старшего санинструктора.
Несмотря на прохладную погоду, Набережная реки Белой весь день была полна света и тепла. Гости праздника веселились, знакомились, узнавали что-то новое, танцевали и подпевали любимым артистам. Завершился фестиваль концертом и праздничной дискотекой.