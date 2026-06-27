В Башкирии прошли торжественные церемонии вручения аттестатов выпускникам

Более 16 тысяч выпускников 11 классов сегодня получили аттестаты о среднем общем образовании. В честь этого по всей республике прошли торжественные мероприятия. В Уфимском дворце культуры имени Орджоникидзе главный документ об окончании школы вручили Самиру Гилязетдинову. Он один из тех, кто показал лучший в регионе результат по ЕГЭ.

Не только гордость уфимского лицея №62, но и всего Башкортостана – Самир Гилязетдинов, один из четырёх выпускников в республике, кто получил сразу по двум предметам ЕГЭ по 100 баллов. В его случае это химия и физика. Свой успех Самир связывает в первую очередь с упорством.

Чуть-чуть не хватило до абсолютного максимума. По математике и русскому у него тоже высокий результат – 97 баллов. Мама до сих пор не может поверить такому счастью, ведь сын уже практически студент. Двери любого вуза страны открыты, но Самир выбор сделал – Уфимский нефтяной.

Для Уфимского лицея №62 имени Владимира Комарова этот выпуск особенный и очень сильный: из 70 человек сразу 26 – медалистов. Помимо Самира Гилязетдинова, ещё два стобалльника: Ахматдинова Юлианна и Григорьев Дмитрий. За успехи в учёбе они первыми выходят на сцену Дворца Культуры имени Орджоникидзе за аттестатами.

Аттестаты о среднем общем образовании сегодня вручали по всей республике. В этом году в Башкортостане 11 класс окончили более 16 тысяч школьников.