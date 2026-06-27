В зону специальной военной операции доставили очередной гуманитарный конвой, собранный жителями Зианчуринского района. В его составе – всё необходимое для выполнения поставленных боевых задач: это генераторы, маскировочные сети, антидроновые одеяла, домашние заготовки и гостинцы.
Был доставлен и мотоцикл эндуро – это высокопроходимое и маневренное транспортное средство. Бойцы полка «Башкортостан» часто используют его во взводах материального обеспечения батальонов для доставки продуктов питания и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.
В последнее время противник активно работает по автодорогам прифронтовых районов, пытаясь отрезать логистику, поэтому тем ценнее груз. Жители Башкортостана не оставляют бойцов на передовой без помощи. Волонтёры говорят, что будут помогать землякам до полной победы и разгрома врага.