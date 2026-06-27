Жители Башкирии отправили очередную гумпомощь на СВО

В зону специальной военной операции доставили очередной гуманитарный конвой, собранный жителями Зианчуринского района. В его составе – всё необходимое для выполнения поставленных боевых задач: это генераторы, маскировочные сети, антидроновые одеяла, домашние заготовки и гостинцы.

Был доставлен и мотоцикл эндуро – это высокопроходимое и маневренное транспортное средство. Бойцы полка «Башкортостан» часто используют его во взводах материального обеспечения батальонов для доставки продуктов питания и боеприпасов на линию боевого соприкосновения.