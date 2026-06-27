Ветеран спецоперации из Башкортостана разрабатывает свой конный туристический маршрут. За плечами Ришата Фаузетдинова – пять госпиталей, десять операций и тяжёлое ранение. Но вместо того чтобы сдаться, он вернулся к гражданской жизни, открыл своё дело в Иглинском районе и теперь помогает адаптироваться другим ветеранам.
В этом году ей исполняется 5 лет. С подарка супруге Ляйсан началась история хозяйства Фаузетдиновых. Теперь лошадей семь. Семья проводит обучающие занятия в деревне Тауш, организует конные прогулки по живописным местам, фотосессии и тематические мероприятия.
Через адаптацию Ришат прошёл сам. Отправился защищать интересы страны с первых дней спецоперации. Получив тяжёлое ранение, вернулся домой с Медалью «За отвагу». Несмотря на это, ведёт активный образ жизни и даже стал чемпионом страны по гиревому спорту.
Так, в хозяйстве уже появился профессиональный инструктор по верховой езде. Волонтёры – студенты и местные ребята – учатся управлять лошадью и ухаживать за ней.
Сейчас Ришат Фаузетдинов вместе с бизнес-шерифом разрабатывает план для получения гранта и субсидии по соцконтракту. В планах ветерана – расширять хозяйство, закупить технику и создать полноценный туристический маршрут. Большая мечта – организовать место отдыха для тех, кому оно особенно необходимо.