Ветеран СВО из Башкирии разрабатывает конный туристический маршрут

Ветеран спецоперации из Башкортостана разрабатывает свой конный туристический маршрут. За плечами Ришата Фаузетдинова – пять госпиталей, десять операций и тяжёлое ранение. Но вместо того чтобы сдаться, он вернулся к гражданской жизни, открыл своё дело в Иглинском районе и теперь помогает адаптироваться другим ветеранам.

В этом году ей исполняется 5 лет. С подарка супруге Ляйсан началась история хозяйства Фаузетдиновых. Теперь лошадей семь. Семья проводит обучающие занятия в деревне Тауш, организует конные прогулки по живописным местам, фотосессии и тематические мероприятия.

Через адаптацию Ришат прошёл сам. Отправился защищать интересы страны с первых дней спецоперации. Получив тяжёлое ранение, вернулся домой с Медалью «За отвагу». Несмотря на это, ведёт активный образ жизни и даже стал чемпионом страны по гиревому спорту.

Так, в хозяйстве уже появился профессиональный инструктор по верховой езде. Волонтёры – студенты и местные ребята – учатся управлять лошадью и ухаживать за ней.