В Башкирии выросло производство молока

Такие данные приводит региональный Минсельхоз. На сегодняшний день произведено почти 400 тысяч тонн товарного молока. Это на 18 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это результат реализации крупных инвестпроектов. Львиную долю производства дают семь районов, в каждом из которых суточные надои превышают 100 тонн. О развитии молочного направления в республике и поставленных планах – в нашем сюжете.

«Карусель» – один из самых современных видов доильного оборудования. Ежедневно здесь получают около 100 тонн молока, а за год – 36,5 тыс. тонн. Проект молочно-товарного комплекса имени Калинина стоимостью более шести млрд рублей был успешно реализован в этом году.

В регионе сельхозпредприятия используют самые последние технологии для повышения количества и качества сырья. В Илишевском районе, к примеру, в 2025 году запущена первая линия роботизированного доильного зала. Надои стали выше. Этого ожидают и от других проектов.

В этом году в регионе уже произведено почти 400 тысяч тонн товарного молока, что на 18 тысяч больше, чем за тот же период 2025 года. Основу составляют хозяйства семи районов. К слову, увеличение надоев – это ещё и результат селекционной работы.