В Башкирии для уличной торговли организованы бесплатные площадки

В Башкортостане оборудовали более 300 бесплатных площадок для уличной торговли, чтобы садоводы могли продавать свою продукцию. Они рассчитаны на три тысячи мест. Дачники предлагают ягоды, зелень, огурцы и многое другое.

А ещё смородина, малина, зелёный лук – и всё со своего огорода. Тамара Мельникова уже несколько лет выбирает площадку около Центрального рынка, чтобы продавать свежие ягоды и овощи. Уличная торговля – это дополнительный источник дохода, уверена пенсионер.

Тем более торгую здесь много лет. Мне очень здесь нравится. То, что удобно всё, для пенсионеров и проходящих. Тамара Мельникова

И таких удобных мест в Башкортостане – более трёх тысяч. Их установили по поручению главы республики. Сидеть на картонке или ящиках, как раньше, уже не нужно. Навесы оборудовали столами и скамейками, где можно укрыться от дождя.

В Ленинском районе Уфы организовано 120 мест для бабушек, которые продают свою выращенную на хозяйстве продукцию. На ежедневной основе там проводится уборка специальными службами по благоустройству. Рустем Нигматзянов, начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Ленинского района г. Уфы

Рядом с Госцирком тоже можно найти клубнику, зверобой, мяту, петрушку, укроп и домашний кетчуп.

Это удовлетворение своей потребности выращивать и заниматься земледелием. Спасибо Радию Фаритовичу и администрации, что обратили внимание на садоводов и огородников, и создали такие благоприятные условия, где дождь не проливает. Гульшат Насенник

Такие точки по городу пользуются популярностью у уфимцев, которые выбирают экологически чистые продукты напрямую от производителя, а не в супермаркетах с длительным сроком годности.

Очень удобно. Во-первых, всё свежее и вкусное, непривозное и недорогое. Я только за, пусть столько лет ещё будет. И им подспорье, и нам хорошо. И доверие есть обязательно, потому что таким людям как не доверять? Купил лук, укроп свежий, ягоды покупал, их очень много в этом году. Юрий Тепляков

Не сидят сложа руки и аграрии. На площадке перед Дворцом спорта всегда многолюдно. Места хватает всем. Фермер из Благоварского района Алик Ганиев уже 20 лет привозит овощи и фрукты в Уфу. Покупатели традиционно выстраиваются в очередь.

Чем привлекательна ярмарка, на мой взгляд? У нас с покупателем живой контакт, мы знаем, какой спрос на сегодняшний день, какое направление брать. Вот это направление взял, есть устойчивый спрос, продукция уходит. Алик Ганиев, глава крестьянско-фермерского хозяйства /Благоварский район/