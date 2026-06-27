В Башкортостане оборудовали более 300 бесплатных площадок для уличной торговли, чтобы садоводы могли продавать свою продукцию. Они рассчитаны на три тысячи мест. Дачники предлагают ягоды, зелень, огурцы и многое другое.
А ещё смородина, малина, зелёный лук – и всё со своего огорода. Тамара Мельникова уже несколько лет выбирает площадку около Центрального рынка, чтобы продавать свежие ягоды и овощи. Уличная торговля – это дополнительный источник дохода, уверена пенсионер.
И таких удобных мест в Башкортостане – более трёх тысяч. Их установили по поручению главы республики. Сидеть на картонке или ящиках, как раньше, уже не нужно. Навесы оборудовали столами и скамейками, где можно укрыться от дождя.
Рядом с Госцирком тоже можно найти клубнику, зверобой, мяту, петрушку, укроп и домашний кетчуп.
Такие точки по городу пользуются популярностью у уфимцев, которые выбирают экологически чистые продукты напрямую от производителя, а не в супермаркетах с длительным сроком годности.
Не сидят сложа руки и аграрии. На площадке перед Дворцом спорта всегда многолюдно. Места хватает всем. Фермер из Благоварского района Алик Ганиев уже 20 лет привозит овощи и фрукты в Уфу. Покупатели традиционно выстраиваются в очередь.
Не только строгий контроль продукции со стороны инспекторов вызывает у покупателей доверие. Ключевое – это добросовестное отношение фермеров и садоводов не только к своему труду, но и к клиентам, которые всё видят.