Более 300 пристроенных домашних питомцев и свыше 18 тонн кормов, собранных для приютов за время проведения благотворительной акции «Ищу человека». Сегодня состоялась юбилейная, 15-я по счёту. Её совместили с фестивалем «Рок в защиту животных».

На площадке перед Лайфстайл центром в Уфе развернули сцену, и здесь же рядом разместились волонтёры уфимских приютов для домашних животных. Концерт от местных артистов, консультации ветеринарных врачей, вакцинации. Каждый пришедший мог обрести здесь и четвероногого друга.