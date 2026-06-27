Несмотря на ветреную погоду, в Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по лапте среди мужских и женских команд. В этом году турнир собрал восемь коллективов: четыре женских и четыре мужских. Участники представляли Хайбуллинский и Уфимский районы, а также студенческие коллективы из разных университетов столицы республики.
Матчи проходили по круговой системе: кто набрал больше очков за весь турнир, тот и стал победителем. Игры прошли в упорной борьбе, а спортсмены показали настоящий характер.
Главная цель чемпионата – отобрать сильнейших для кубка России. По итогам среди мужских команд победу одержала сборная «БашГАУ», а среди женских – «БГПУ».
Впереди у победителей всероссийские старты, где им предстоит защищать честь республики. Командам, занявшим первые места, предстоит отправиться на кубок России в Йошкар-Олу с 15 по 21 июля. А пока башкирские лаптисты готовятся к главным соревнованиям лета. Лапта в Башкортостане продолжает набирать популярность и объединять спортсменов разных поколений.