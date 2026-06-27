В Уфе прошёл чемпионат республики по лапте

Несмотря на ветреную погоду, в Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по лапте среди мужских и женских команд. В этом году турнир собрал восемь коллективов: четыре женских и четыре мужских. Участники представляли Хайбуллинский и Уфимский районы, а также студенческие коллективы из разных университетов столицы республики.

Матчи проходили по круговой системе: кто набрал больше очков за весь турнир, тот и стал победителем. Игры прошли в упорной борьбе, а спортсмены показали настоящий характер.

На самом деле, уровень команд разный. Есть команды мастеров, есть команды, которые только начинают, как Уфимский район. Они приехали поучаствовать для опыта, чтобы набираться. Где, как не здесь, набираться опыта? Михаил Роженцев, президент Федерации лапты Республики Башкортостан

Главная цель чемпионата – отобрать сильнейших для кубка России. По итогам среди мужских команд победу одержала сборная «БашГАУ», а среди женских – «БГПУ».

Впереди у победителей всероссийские старты, где им предстоит защищать честь республики. Командам, занявшим первые места, предстоит отправиться на кубок России в Йошкар-Олу с 15 по 21 июля. А пока башкирские лаптисты готовятся к главным соревнованиям лета. Лапта в Башкортостане продолжает набирать популярность и объединять спортсменов разных поколений.