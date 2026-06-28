Туристка травмировалась на тропе к водопаду «Гадельша» в Башкирии

Несчастный случай произошел 27 июня вечером в Баймакском районе. Жительница Челябинской области приехала в гости к родственникам, после чего компания из четырех взрослых и пяти детей отправилась к водопаду «Гадельша».

Из-за прошедшего сильного дождя тропа оказалась размытой. Во время подъема женщина поскользнулась, потеряла равновесие и упала, в результате чего получила травму ноги.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Пострадавшую эвакуировали в село Старый Сибай, где ее уже ожидала бригада скорой медицинской помощи.