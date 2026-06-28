В Башкирии напомнили о правилах безопасности на воде

С начала года в республике зарегистрировано 59 происшествий на водных объектах. В результате погибли 37 человек, в том числе 5 детей.

Госкомитет РБ по ЧС рекомендует жителям купаться только на оборудованных пляжах, перед выходом на воду проверять состояние лодок, а также постоянно следить за детьми у водоёмов.