В Башкирии напомнили о правилах безопасности на воде

С начала года в республике зарегистрировано 59 происшествий на водных объектах. В результате погибли 37 человек, в том числе 5 детей.
Госкомитет РБ по ЧС рекомендует жителям купаться только на оборудованных пляжах, перед выходом на воду проверять состояние лодок, а также постоянно следить за детьми у водоёмов.
Кроме того, важно иметь при себе средства связи в защищённом чехле и не находиться на воде или у берега в состоянии алкогольного опьянения. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.