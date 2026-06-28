В Башкирии спасатели нашли заблудившегося подростка

16-летний подросток из Магнитогорска впервые приехал в гости к бабушке в село Старый Сибай Баймакского района. Вечером он вышел на прогулку и оказался в районе горы Айсувак.

Не зная местных троп, подросток сбился с пути и заблудился. Он связался с родственниками, которые передали информацию в экстренные службы по номеру 112.

На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Передвигаясь на квадроцикле, они заметили свет фонарика и обнаружили подростка. Он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.