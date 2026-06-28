На границе Башкирии и Челябинской области закрыли дорогу

Закрыто движение на автомобильной дороге Черновское – Устиново на границе Челябинской области и Башкирии. Причиной стали обильные осадки и прохождение дождевого паводка, в результате чего на 9 км произошло размытие участка дорожного полотна.

Проезд по поврежденному участку временно закрыт. На месте ЧП за безопасностью движения следят сотрудники ГАИ, МЧС и дорожные службы. К устранению последствий планируется привлечь до 12 единиц техники и около 15 дорожных рабочих. Ориентировочный срок восстановления – до 10 дней.

Водителям рекомендуется выбирать объезд через село Филимоново при движении со стороны города Учалы в направлении Миасса.