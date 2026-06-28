Спасатели Уфы вытащили семью из лесной ловушки

Накануне выходных около полуночи в ЕДДС Уфы поступило сообщение с просьбой о помощи от семьи, застрявшей в лесу в районе Елкибаево Калининского района. «Лада Гранта» съехала с дороги и увязла в лесном массиве.

В салоне находились четыре человека, в том числе беременная женщина. Самостоятельно выбраться из леса они не смогли.

На место выехали спасатели УГЗ. Специалисты оперативно обнаружили автомобиль и отбуксировали его на безопасный участок дороги. В результате происшествия никто не пострадал.