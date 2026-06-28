В селе Ломовка инспекторы остановили автомобиль «KIA Sportage», который двигался в темное время суток без включенных фар. За рулем находился 28-летний житель Межгорья с признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1,026 мг/л. Проверка также установила, что он ранее был лишен водительских прав.