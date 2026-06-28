В Уфе завершилась III Всероссийская детская Фольклориада

Масштабный фестиваль собрал более тысячи юных артистов из 78 регионов страны – от Камчатки до Калининграда. На протяжении нескольких дней Советская площадь и другие локации столицы становились местом встречи культур, языков и традиций. Фольклориада стала главным событием недели, доказав, что народное искусство объединяет поколения и народы.

Семейный ансамбль Шестопаловых из Суджи Курской области. Когда город оказался под оккупацией, они потеряли все инструменты и около 30 старинных костюмов. Утраченное удалось частично восстановить – помогли фольклорные коллективы. Несмотря на такие события, Шестопаловы настроены хранить традиции инструментального искусства своего региона. На фестивале семья выступала с кугиклами и рожками, которые делают своими руками.

Участники из других регионов тоже удивляли зрителей. Костромской ансамбль «Каруселька» уникален тем, что в нём поют братья и сёстры из многодетных семей – вот такая творческая преемственность поколений. Брянская «Земляничка» привезла костюмы, собранные по деревням у старожилов: тканые рубахи, сарафаны и пояса хранят тепло рук бабушек и прабабушек. Юные артисты из Алтая удивили инструментами. Мало того, что они сделаны из костей и кожи животных, на них изображены эмблемы рода музыкантов.

13-летний Анвар Вахитов поет так, что даже у взрослых артистов бегут мурашки по коже. Мальчик из Куюргазинского района с пяти лет влюблен в творчество. А вот кубызом стал интересоваться, увидев, как владеет инструментом певец Зайнетдин. Технику игры освоил Анвар самостоятельно с помощью видео в интернете.

Такая карусель завертелась перед концертным залом «Башкортостан». Главное условие – не расцеплять руки, и дети с ней прекрасно справились. А еще гости Фольклориады вместе в национальных костюмах своих народов исполнили башкирский танец. Ролик с движениями им отправили заранее. Дети еще раз подтвердили: язык искусства универсален.

Парад в национальных костюмах в центре Уфы – как ожившая карта России. Тыва, Дагестан, Татарстан – колорит каждого этноса восхищает и вызывает гордость, что нас так много.

В свободное от выступлений время участники знакомились с башкирской столицей. Ансамбль «Рапсодия» из Луганской Народной Республики проникались духом республики не только через культуру, но и вкусную еду.

Гостеприимство республики и тёплый приём зрителей запомнятся юным артистам надолго. А для многих ребят поездка стала возможностью не только показать своё творчество, но и найти новых друзей из самых разных уголков страны.

Торжественное закрытие прошло на Советской площади. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил дипломы участникам, отметив их вклад в сохранение культурного наследия.

Фольклориада ещё раз подтвердила: народное искусство – не музейный экспонат, а живая, яркая и современная сила. Она укрепляет культурный суверенитет. Фестиваль приурочен к Году единства народов России, объявленному Президентом.