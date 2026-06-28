Интерактивные площадки и состязания: в Башкирии отметили День молодёжи

На неделе в Башкортостане отметили День молодёжи – один из самых масштабных и ярких летних праздников в России. Свое начало он берет еще со времён Советского Союза, но если тогда праздник был тесно связан с деятельностью комсомола, то сейчас основной акцент делают на развитии молодежных инициатив, спорта, технологий, а также на карьерных возможностях молодого поколения.

От проблем со здоровьем к успехам в спорте. Вадим Хаматвалеев с самого детства страдал синдромом Туретта. Постоянные нервные тики просто не давали мальчику спокойно жить. Тогда по совету врача он занялся паркуром.

А вот Амалия Валеева с малых лет говорит на жестовом языке. И это не просто телодвижения, а настоящая лингвистическая система, которая используется для общения с глухими и слабослышащими людьми. В случае с Амалией проблемы со слухом имеют ее родители.

Молодые спортсмены, артисты, дизайнеры, разработчики – все они такие разные, но каждый их них – настоящее и будущее нашей страны. В День молодёжи на уфимской набережной развернулась интерактивная площадка. Масштабное мероприятие было призвано поддержать талантливых, сильных современников, которые своим делом служат примером для миллионов людей.

Здесь все желающие могли пройти мастер-класс по оказанию первой помощи, посетить выставку трофеев СВО, записаться в студенческие отряды или же связать будущее с Международным клубом дружбы.

Почётным гостем мероприятия стал Радий Хабиров. Он лично посетил интерактивные площадки, а в спортивной зоне даже оставил автограф на баскетбольном мяче и сделал символическую передачу одному из игроков. И, конечно, со сцены поздравил главных виновников торжества.

Позвольте выразить вам слова уважения, благодарности и гордости. Мы, старшие товарищи, считаем, что у нас самая лучшая молодёжь. Мы видим, как вы учитесь, работаете, занимаетесь волонтёрством. А многие из вас с оружием в руках защищают нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отличившиеся были удостоены наград. Почётный знак главы республики получила и Дарья Грицаенко – доброволец волонтерского штаба имени Шаймуратова. Глядя на эту хрупкую девушку, трудно даже поверить, что в 18 лет она побывала в зоне СВО. Сначала в качестве волонтёра, а затем уже в звании старшего санинструктора.

Праздник накануне отмечали по всей республике. Сотрудники Госавтоинспекции раздавали молодым водителям тематические браслеты, напоминая, что жить и тем более садиться за руль следует на трезвую голову. В Баймаке для гостей организовали увлекательные игры и творчески мастер-классы, для любителей активного отдыха прошли спортивные состязания, где каждый мог проявить силу, ловкость и командный дух. А самой важной и трогательной частью вечера стало награждение молодых специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие молодёжной политики региона.