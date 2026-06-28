Сил, средств и политической воли у нас хватает, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Мы обязательно обеспечим безопасность страны и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, включая террористические атаки по нашим территориям, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития, прежде всего в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны.

Владимир Путин