Радий Хабиров принял участие в XXIII Съезде партии «Единая Россия»
Справимся со всеми
внешними вызовами и решим задачи внутреннего развития. Об этом Владимир Путин
заявил в Москве на XXIII Съезде партии «Единая Россия». Глава государства
сообщил о планах вывести экономику страны на новый уровень, в частности,
продолжать строить жильё и дороги, создавать рабочие места, поддерживать
бизнес. Все социальные обязательства будут выполнены перед жителями России.
Несмотря на
беспрецедентное давление со стороны западных государств, наша страна уверенно
противостоит всем внешнеполитическим и экономическим угрозам. Владимир Путин
поблагодарил участников спецоперации и всех граждан за труд и вклад в общее
дело.
Сил, средств и
политической воли у нас хватает, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Мы
обязательно обеспечим безопасность страны и наших граждан, неприкосновенность
российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и
стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, включая террористические
атаки по нашим территориям, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим
задачи внутреннего развития, прежде всего в области демографии, сбережения
наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех
регионах нашей огромной страны.
Владимир Путин
Съезд собрал более
четырёх тысяч человек со всей страны. Делегацию нашей республики, которая была
одной из самых многочисленных, возглавил секретарь Регионального отделения «Единой
России» Радий Хабиров. На встрече однопартийцы утвердили списки кандидатов на
выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе
предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов
избирателей. На съезде также обсудили предложения, которые войдут в народную
программу, с которой партия пойдёт на выборы. Окончательную версию примут в
августе.
Основные политические
смыслы, основные решения, основная поддержка от нашего Президента идёт от нашей
партии «Единая Россия». Мы тоже в Башкортостане серьезно провели праймериз
предварительного голосования. Более 300 тысяч жителей приняли участие. У нас
сбалансированный, сильный список разумных людей. Как вы понимаете, мы хотим в
том числе на выборы в горсовет участников спецоперации – у нас Герой России
Денис Чернавин в списке. Главное, что должна сделать фракция «Единой России», –
это обеспечить быстрое и эффективное законодательное решение, которое
направлено на поддержку СВО, отражение санкционного давления и обеспечение
общественно-политической стабильности.
Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»