Нефтеперерабатывающие заводы стабильно работают. Всё топливо, которое есть на предприятиях, на заправки везут. Мы видим, что с учётом вот этого ажиотажа предприятия увеличили в полтора раза привоз топлива на заправки. С учетом того, что где-то не хватает бензовозов, где-то нанимаем частные бензовозы. Такой ажиотаж – он искусственно созданный – создал определенные очереди. Сегодня у нас на автозаправочных станциях заправляются как физические лица за наличный расчет и по банковским картам, так и юридические лица по топливным картам. Поэтому я думаю, что буквально в ближайшее время всё нормализуется, где-то мы увеличим количество топлива на АЗС и войдем в нормальный рабочий режим.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан