Власти Башкирии держат на контроле ситуацию с топливом

Ситуацию с топливом в Башкортостане держат на контроле региональные власти. Как отмечают уфимцы в соцсетях, в большинстве АЗС бензин есть, правда, выдают не более 30 литров в одни руки и любая дополнительная тара под запретом. Накануне в Башкортостане запретили отпускать бензин в канистры и другие емкости. Такое решение принял оперативный штаб по контролю за ситуацией по топливоснабжению в целях обеспечения безопасности жителей и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения, необорудованного системами пожаротушения.

Ответственными за исполнение назначили руководителей АЗС на территории республики. Контроль за выполнением требований возложен на администрации городов и районов республики. Напомним, что нефтеперерабатывающие заводы региона в связи с топливным ажиотажем увеличили объёмы поставок бензина на заправки в 1,5 раза. По словам вице-премьера правительства республики Александра Шельдяева, чтобы оперативно развезти топливо по заправкам, компании дополнительно нанимают частные бензовозы.

Нефтеперерабатывающие заводы стабильно работают. Всё топливо, которое есть на предприятиях, на заправки везут. Мы видим, что с учётом вот этого ажиотажа предприятия увеличили в полтора раза привоз топлива на заправки. С учетом того, что где-то не хватает бензовозов, где-то нанимаем частные бензовозы. Такой ажиотаж – он искусственно созданный – создал определенные очереди. Сегодня у нас на автозаправочных станциях заправляются как физические лица за наличный расчет и по банковским картам, так и юридические лица по топливным картам. Поэтому я думаю, что буквально в ближайшее время всё нормализуется, где-то мы увеличим количество топлива на АЗС и войдем в нормальный рабочий режим.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Башбат
Нет наркотикам
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ