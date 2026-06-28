Ситуацию с топливом в Башкортостане держат на контроле региональные власти. Как отмечают уфимцы в соцсетях, в большинстве АЗС бензин есть, правда, выдают не более 30 литров в одни руки и любая дополнительная тара под запретом. Накануне в Башкортостане запретили отпускать бензин в канистры и другие емкости. Такое решение принял оперативный штаб по контролю за ситуацией по топливоснабжению в целях обеспечения безопасности жителей и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения, необорудованного системами пожаротушения.
Ответственными за исполнение назначили руководителей АЗС на территории республики. Контроль за выполнением требований возложен на администрации городов и районов республики. Напомним, что нефтеперерабатывающие заводы региона в связи с топливным ажиотажем увеличили объёмы поставок бензина на заправки в 1,5 раза. По словам вице-премьера правительства республики Александра Шельдяева, чтобы оперативно развезти топливо по заправкам, компании дополнительно нанимают частные бензовозы.