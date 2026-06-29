Минувшая неделя вместила много событий: Всероссийскую детскую Фольклориаду в Уфе, День молодёжи и самоварную вечеринку, еще две «Золотые маски» в башкирскую театральную копилку и кадровые перестановки в уфимской мэрии, очередную атаку вражеских беспилотников на наши заводы и «бензиновую лихорадку».

Кроме того, Глава Башкирии провел встречу с политологами. Это был откровенный многочасовой разговор про самые острые вопросы текущего сложного момента: зачем Башкирия продала часть своего пакета «Башнефти», почему бюджетные финансы поют романсы, когда и какой ценой будут выполнены задачи СВО и какое участие принимает в этом родная республика, будет ли Шарипов мэром Уфы, почему не включают сирены при беспилотной угрозе, грозит ли нам дефицит топлива и насколько уместно ходить в рестораны в наше военное время. Обо всём подробнее – в нашем видео.