Более 92% жителей Башкортостана обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Это стало возможным благодаря строительству инфраструктуры операторами связи за счет собственных средств, а также в рамках реализации федеральных и региональных программ по устранению цифрового неравенства. В республике за последние пять лет было установлено и модернизировано более 7 тысяч базовых станций 4G. Только в прошлом году запустили около двух тысяч станций, что впервые дало связь почти 90 населённым пунктам. В этом году запланирован аналогичный объём работ.
Старший сын на вахте, внуки живут в другом регионе. Но даже тысячи километров не мешают Нине и Александру Ивановым быть с ними на связи. Самые последние новости теперь рассказывают не по стационарному телефону, а по мобильному. А устойчивый сигнал позволяет увидеть родных людей посредством видеосвязи. Освоить удобные функции смартфонов пенсионерам помогли дети.
Незаменимым помощником интернет стал для многодетных родителей. В семье Гузели Летинской пятеро детей, часто в гости забегают племянники. И в это время женщина может спокойно заниматься домашними делами, зная, что малыши не разбегутся. Но всё же основная польза от цифровизации села – возможность обучаться и узнавать новое.
В школьных коридорах сейчас пусто, летние каникулы. Но директор на месте. Идёт подготовка к новому учебному году. По словам Ольги Васильевы, после того, как появился устойчивый интернет, успеваемость выросла. Школьники имеют больше возможностей подготовиться к урокам и использовать дополнительную литературу.
Сегодня уже более 92% жителей Башкортостана обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Этот показатель достигнут благодаря реализации инвестиционных проектов операторами связи, а также за счёт реализации федеральных и региональных программ.
Особое внимание республиканских властей уделено сложной региональной дороге Уфа – Белорецк. На горном участке трассы уже построили и запустили 8 базовых станций, в том числе уникальный объект связи на «Тещином языке», покрыли связью десятки километров. И работа по цифровизации продолжается.
Интернет и устойчивая мобильная связь для местных жителей теперь не роскошь. Раньше, чтобы дозвониться до своих родных, им приходилось подниматься на самую высшую точку населённого пункта. Теперь же поговорить со своими близкими они могут из дома, с комфортом, причём в любую погоду.
Цифровизация сёл Башкортостана – это не только про устойчивую связь. Это нечто большее, что позволяет не пропускать самые важные моменты в жизни близких людей, которые больше никогда не повторятся.