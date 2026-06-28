Всегда на связи: как в Башкирии устраняют цифровое неравенство

Более 92% жителей Башкортостана обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Это стало возможным благодаря строительству инфраструктуры операторами связи за счет собственных средств, а также в рамках реализации федеральных и региональных программ по устранению цифрового неравенства. В республике за последние пять лет было установлено и модернизировано более 7 тысяч базовых станций 4G. Только в прошлом году запустили около двух тысяч станций, что впервые дало связь почти 90 населённым пунктам. В этом году запланирован аналогичный объём работ.

Старший сын на вахте, внуки живут в другом регионе. Но даже тысячи километров не мешают Нине и Александру Ивановым быть с ними на связи. Самые последние новости теперь рассказывают не по стационарному телефону, а по мобильному. А устойчивый сигнал позволяет увидеть родных людей посредством видеосвязи. Освоить удобные функции смартфонов пенсионерам помогли дети.

Мы не хотели проводить интернет, но дети настояли, помогли нам. Теперь хорошо, дети, внуки приезжают, а внукам интернет нужен, без него никак. Нина и Александр Ивановы, жители с. Саннинское

Незаменимым помощником интернет стал для многодетных родителей. В семье Гузели Летинской пятеро детей, часто в гости забегают племянники. И в это время женщина может спокойно заниматься домашними делами, зная, что малыши не разбегутся. Но всё же основная польза от цифровизации села – возможность обучаться и узнавать новое.

Детей от телефона не оторвать. Но с другой стороны, мы в интернете учимся писать, читать, учим азбуку с младшей, стихи учим. Гузель Летинская, многодетная мама

Я люблю рисовать и в интернете ищу интересны картины. Ещё маникюром увлекаюсь, смотрю видеоуроки. Ирина Летинская

В школьных коридорах сейчас пусто, летние каникулы. Но директор на месте. Идёт подготовка к новому учебному году. По словам Ольги Васильевы, после того, как появился устойчивый интернет, успеваемость выросла. Школьники имеют больше возможностей подготовиться к урокам и использовать дополнительную литературу.

Живое общение, конечно, никто не отменял. Но цифровизация помогает ученикам делать домашнее задание, писать рефераты, подготовиться к урокам. Ольга Васильева, директор школы с. Саннинское

Также онлайн-уроки. У нас есть две маленькие деревни, и дети зимой из-за того, что заметает дорогу, иногда пропускают школу, применяем дистанционное обучение. И у нас на работе все совещания, ВКС проводят в онлайн-режиме. Мы подключаемся без проблем. Галия Зиганшина, глава сельского поселения Саннинский сельсовет

Сегодня уже более 92% жителей Башкортостана обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Этот показатель достигнут благодаря реализации инвестиционных проектов операторами связи, а также за счёт реализации федеральных и региональных программ.

Одной из таких программ является программа устранения цифрового неравенства 2.0. В рамках проекта в республике уже было обеспечено сотовой связью и мобильным интернетом более 350 населённых пунктов. Программа продолжается. Стоить отметить, что жители нашей республики третий год являются самыми активными участниками данной программы и голосуют больше всех в России. Виталий Лозберг, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Особое внимание республиканских властей уделено сложной региональной дороге Уфа – Белорецк. На горном участке трассы уже построили и запустили 8 базовых станций, в том числе уникальный объект связи на «Тещином языке», покрыли связью десятки километров. И работа по цифровизации продолжается.

Интернет и устойчивая мобильная связь для местных жителей теперь не роскошь. Раньше, чтобы дозвониться до своих родных, им приходилось подниматься на самую высшую точку населённого пункта. Теперь же поговорить со своими близкими они могут из дома, с комфортом, причём в любую погоду.