В Башкирии в этом году более 44 млрд рублей пойдёт на строительство и ремонт дорог

Более 44 миллиардов рублей в этом году потратят на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Башкортостане. Это не только крупные объекты, но и межмуниципальные дорожные артерии. Не оставят без внимания и подъездные пути к садовым товариществам. Вместе с тем на севере республики началось восстановление дорог, разбитых во время строительства высокоскоростной магистрали М-12 «Восток». Сейчас работы ведутся в Янаульском районе.

Прямо на существующее, уже изношенное дорожное покрытие укладывается слой щебня и посыпается цементом. За один проход фрезерный барабан ресайклера измельчает старый асфальтобетон и перемешивает его с добавками.

За сутки твердеет уже основание. Щебёнка, цемент, вода. Всё смешивается, укатывается. Ринат Зияев, машинист катка

Технология экономит время и сокращает затраты. При этом строители получают прочное основание, чего до этого, к сожалению, не было. Дорога Янаул – Верхние Татышлы строилась еще в советские времена и не была рассчитана на высокие нагрузки.

Устройство основания методом холодного ресайклинга – технология, применяемая в республике около 10 лет. За это время она показала себя только с хорошей стороны, говорят дорожники. Главный плюс – увеличение несущей способности проезжей части.

Особенно сильно эта дорога пострадала во время строительства трассы М-12. Груженые многотонные самосвалы колесили здесь практически в круглосуточном режиме. Общая протяженность двух участков автодороги Янаул – Верхние Татышлы, которые предстоит привести в порядок, – чуть больше 10 километров. Где-то уже приступили к укладке асфальта.

Во время строительства высокоскоростной магистрали М-12 «Восток» в республике было разрушено более 200 километров регионального значения, сообщили в региональном Минтрансе. Восстановление проблемных участков будет выполняться планомерно. В прошлом году было отремонтировано порядка 20 километров.

В программе дорожной деятельности республики на 26-28 годы предусмотрен ремонт 85 километров дорог, кроме того, федеральным центром также рассматривается еще порядка 45 км. Виктор Жульков, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

О ремонте дорог говорили во время оперативного совещания правительства республики. Главе Башкортостана доложили, где и какие объёмы работ сейчас выполняются в регионе. Общий объем дорожного фонда на этот год превышает 44 миллиарда рублей.

Безусловно, в этом году мы более организовано проводим эти работы. В прошлом году нам действительно сильно помешала попытка рейдерского захвата Башкиравтодора. Слава богу, что в этом году мы более организовано вышли на работы, деньги доведены, я как понимаю, хорошие объемы работы, надо все их выполнить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В текущем году запланировано приведение в нормативное состояние 600 километров автомагистралей и ремонт 10 мостов. Из крупных объектов – переправы через Белую в Дюртюлинском районе, на реке Ай по трассе Кропачево – Месягутово – Ачит и через Дему на автодороге Давлеканово – Толбазы. До конца года должны капитально отремонтировать и мост через Мысовку недалеко от границы с Удмуртией. На одной из сторон искусственного сооружения всё почти готово к укладке асфальта.

Асфальт сюда кладем, перила устанавливаем, колесоотбойники и потом движение отсюда пропускаем и начинаем уже с этой стороны. Назиф Шаймухаметов, мастер подрядной организации

Не только крупные дорожные артерии, но и небольшие подъездные пути, к примеру, к садовым товариществам. На это тоже в текущем году предусмотрены деньги. Отдельное внимание – работе с обращениями граждан.

Это обращение с прикреплённым видео под постом главы республики разместил один из уфимцев. Мужчина возмутился качеством дорожного полотна на въезде в Уфу со стороны микрорайона Затон. Проблема уже решена.