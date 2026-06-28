Поваленные деревья и плохое самочувствие: жители Башкирии страдают от непогоды

Неустойчивый характер погоды в республике сохранится в ближайшие дни. Такой прогноз дает Башгидрометцентр. Дожди, грозы, местами порывистый ветер. Непогода уже принесла неприятные сюрпризы. В некоторых районах были поломаны деревья и повреждены лёгкие постройки. Глава республики поручил компетентным органам держать ситуацию на контроле и при необходимости оказать помощь муниципалитетам. При этом атмосферные качели сказываются и на урожае, и на самочувствии людей.

Сейчас Екатерина Семёнова на заслуженном отдыхе. Большую часть жизни отдала профессии – обучала детей русскому и литературе. Выйдя на пенсию, вместе с внучкой Зосей она часто проводит время на свежем воздухе. Но покой ей только снится. Пока девочка играет рядом, бабушке приходится следить за давлением – оно скачет, как маятник.

Было высокой давление, почти под 180. Погода не балует. Приходится внимательно следить за сердечным ритмом и давлением. Екатерина Семёнова

Особенно когда столбики термометров постоянно меняют высоту, для организма это стресс. А жара на улице может наступить довольно резко.

Руку на пульсе держат и аграрии республики. Каждая культура по-своему реагирует на смену погоды. От этого зависит итоговый урожай.

Масличные и зернобобовые реагируют по-разному. Сейчас как раз золотая середина. Айсылу Камалетдинова, главный агроном управления сельского хозяйства администрации Кармаскалинского района

А вот ураганный ветер уже натворил бед. В Белорецком, Кугарчинском и Зианчуринском районах из-за непогоды временно отключалось электричество. Там без света оставались около 10 тысяч человек. Энергоснабжение удалось восстановить только спустя сутки. Глава республики дал поручение в случае необходимости помочь муниципалитетам.

В Бурзянском районе стихия вымостила дорогу стволами. Штормовой ветер валил деревья, срывал крыши, сносил постройки в Абзелиловском и Баймакском районах.