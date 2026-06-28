Бонус к пенсии и новые правила переводов: что изменится для россиян в июле

Двойная выплата к страховой пенсии людям в возрасте от 80 лет, использование ИНН в системе быстрых платежей, новые правила кредитования и сделок с недвижимостью. Об изменениях, которые стартуют с 1 июля для россиян, расскажем в нашем обзоре.

БОНУС К ПЕНСИИ

С 1 июля восьмидесятилетние жители страны получат двойную прибавку к страховой выплате – она составит более 19 тысяч рублей. Перерасчёт будет автоматическим, аналогичное повышение коснётся инвалидов первой группы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДАХ

При денежных переводах через систему быстрых платежей нужно обязательно использовать данные ИНН. Новшество призвано обезопасить россиян от мошенников, в частности, от дропперов.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ КРЕДИТОВАНИЯ

Центробанк ужесточил правила по выдаче кредитов и оценку неофициальных доходов. Теперь финансовые организации при расчёте долговой нагрузки будут учитывать 90 процентов от заявленной суммы. Планируется, что банки намерены анализировать только официально подтверждённые доходы. Для микрофинансовых компаний введут запрет на автоматическое согласие клиента на допуслуги.

ДИСТАНЦИОННЫЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Россияне теперь смогут покупать недвижимость или оформлять дарственную дистанционно, правда, с применением биометрических данных – лицо и отпечатки пальцев. При этом традиционные формы регистрации через МФЦ и нотариусов остаются.

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