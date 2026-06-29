В детских лагерях Башкирии стартовала вторая смена

В детских оздоровительных лагерях Башкортостана стартовала вторая смена. Более 500 человек в возрасте от 8 до 17 лет из разных частей республики и страны проводят время в учреждении под названием «Звёздочка» в Уфимском районе.

В период пребывания для них организовали насыщенную программу: мастер-классы, спортивные состязания, секции йоги и пилатеса, пятиразовое питание, театральные и танцевальные кружки и многое другое.