На территории медико-санитарной части Управления Федеральной службы исполнения наказаний открыли мемориальную доску заслуженному врачу России Рустему Гисматову. Работе здесь он посвятил 30 лет и за эти годы внес существенный вклад в совершенствование системы оказания медицинской помощи, также активно занимался научной деятельностью.

Рустем Ханифович стал автором ряда методик и разработок по лечению туберкулеза, которые получили практическое применение в профессиональном сообществе. В рамках мероприятия присутствующие почтили память заслуженного медика минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. И если коллеги в первую очередь отмечали профессиональные заслуги медика, то родные вспоминали, каким он был супругом и отцом.