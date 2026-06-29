В Альшеевском районе республики состоялся межрегиональный фестиваль «Сила Земли». Он объединил медицинские, социальные и культурные инициативы, а ключевой темой в этом году стала поддержка участников СВО и их семей. В рамках мероприятия организовали юридический десант «Защитники Отечества», где специалисты оказывают правовую и социальную помощь.
Для подрастающего поколения организаторы подготовили интерактивную программу, включающую в себя уроки мужества, семейные игры, сдачу нормативов ГТО. Культурная часть представлена ярмаркой ремесел, форумом волонтеров и традиционными обрядами, включая коллективный намаз и курбан ашы. Напомним, что этнокультурный патриотический фестиваль в Башкортостане проходит уже в пятый раз.