В Альшеевском районе республики состоялся межрегиональный фестиваль «Сила Земли». Он объединил медицинские, социальные и культурные инициативы, а ключевой темой в этом году стала поддержка участников СВО и их семей. В рамках мероприятия организовали юридический десант «Защитники Отечества», где специалисты оказывают правовую и социальную помощь.