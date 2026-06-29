На дорогах Башкирии организованы массовые рейды ДПС

Сегодня утром, 29 июня, в республике проводятся массовые проверки водителей. Мероприятия организованы на 1475 км трассы М-5 «Урал», 103 км автодороги Уфа – Янаул, 6 км трассы Р-240, 1230 км автодороги Москва – Казань, а также на 204 км автодороги Уфа – Белорецк.