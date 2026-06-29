В Башкирии предприниматель допустила несовершеннолетнюю к ночной работе

В Бакалинском районе выявлены нарушения трудового законодательства со стороны индивидуального предпринимателя, допустившего к работе несовершеннолетнюю сотрудницу.
Прокуратура установила, что в период с декабря 2025 по январь 2026 года 17-летняя девушка работала в кафе в селе Бакалы в ночные смены, а также в выходные и праздничные дни. При этом трудовые отношения надлежащим образом оформлены не были.
По результатам рассмотрения материалов предприниматель привлечена к административной ответственности в виде штрафов на сумму 6 тыс. рублей. Нарушения устранены после вмешательства надзорного ведомства.