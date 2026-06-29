В Уфе в ДТП пострадала 22-летняя водитель легковушки

27 июня около 09:00 в Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным ГАИ, 22-летняя водитель автомобиля «Омода С5», следуя по Демскому шоссе в направлении автодороги Уфа – Оренбург, допустила столкновение с двигавшейся впереди «Ладой Гранта» под управлением 56-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Омода С5» получила травмы и была доставлена в больницу. Установлено, что девушка ранее была лишена прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится административное расследование.