Сержант из Башкирии доставляет боеприпасы в зоне СВО

Сержант с позывным «Идель» из села Белянка Белокатайского района вернулся домой в краткосрочный отпуск. Военнослужащий с января 2024 года принимает участие в специальной военной операции.

Решение о службе он принял осознанно – в тот момент часть его родственников уже находилась в зоне боевых действий. После прибытия в Белгород он был направлен в саперный полк, где служит водителем автомобиля «КамАЗ». В его задачи входит транспортировка мин, а также обеспечение подразделений боеприпасами, пишет издание «Новый Белокатай».

Позывной «Идель» он взял в честь младшего сына. Его старший сын, лейтенант с позывным «Архитектор», также проходит службу в зоне СВО – командует штурмовым танковым взводом на Харьковском направлении в районе Купянска. Сейчас «Идель» продолжает службу на Луганском направлении, обеспечивая доставку личного состава группы разминирования.

За проявленные мужество и службу он награжден медалью Жукова, медалью «За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации» и рядом юбилейных наград.

Отдельные слова благодарности военнослужащий передал односельчанам из Белянки – за поддержку и гуманитарную помощь, которая регулярно приходит на передовую и, по его словам, «очень чувствуется там, где особенно трудно».

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).