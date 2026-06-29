Ситуацию с бензином в Башкортостане планируют решить до конца недели. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона. Радий Хабиров озвучил задачу по необходимости насытить рынок и сбить ажиотаж прежде всего по топливу для физлиц. Руководитель региона отметил, что в республике увеличили поставки топлива с заводов на заправки.
Глава Башкортостана поручил организовать нормальную логистику в регионе и призвал не перекладывать на людей проблемы с бензином. Так, согласно договоренности, одна из крупнейших нефтяных компаний будет поставлять топливо на те АЗС, которые ей не принадлежат и где есть дефицит – всё ради нормализации ситуации.
По словам вице-премьера правительства региона Александра Шельдяева, очереди на заправках уменьшаются. В Уфе отпуск топлива на АЗС помогают контролировать сотрудники городского центра общественной безопасности. Сами автолюбители говорят, что время ожидания в сравнении с четырьмя днями ранее значительно сократилось.