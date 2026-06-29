Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с бензином в Башкирии

Ситуацию с бензином в Башкортостане планируют решить до конца недели. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона. Радий Хабиров озвучил задачу по необходимости насытить рынок и сбить ажиотаж прежде всего по топливу для физлиц. Руководитель региона отметил, что в республике увеличили поставки топлива с заводов на заправки.

Глава Башкортостана поручил организовать нормальную логистику в регионе и призвал не перекладывать на людей проблемы с бензином. Так, согласно договоренности, одна из крупнейших нефтяных компаний будет поставлять топливо на те АЗС, которые ей не принадлежат и где есть дефицит – всё ради нормализации ситуации.

Сейчас главная задача, которая стоит перед правительством и главами районов, – насытить рынок и сбить ажиотаж, прежде всего по топливу для физических лиц. При этом мы видим, что ряд компаний, которые имеют АЗС, в том числе те компании, занимающиеся придорожным сервисом, которые в рамках наших инвестиционных программ к нам зашли, получили субсидирование на инженерные коммуникации и так далее, не взвинчивали цены на топливо. Я понимаю, что там экономика диктует, но совместно с Контрольным управлением вы проинспектируйте и дайте мне картину по тем компаниям, которые взвинтили цены. А мы потом с ними будем разбираться потихонечку. Они к нам придут за субсидиями, а мы скажем: «А вы себя как вели? Вы зачем так делали?». Я сейчас не буду их называть, но то, что они в такое время себя так повели, мне кажется, не очень хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам вице-премьера правительства региона Александра Шельдяева, очереди на заправках уменьшаются. В Уфе отпуск топлива на АЗС помогают контролировать сотрудники городского центра общественной безопасности. Сами автолюбители говорят, что время ожидания в сравнении с четырьмя днями ранее значительно сократилось.

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