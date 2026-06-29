Сейчас главная задача, которая стоит перед правительством и главами районов, – насытить рынок и сбить ажиотаж, прежде всего по топливу для физических лиц. При этом мы видим, что ряд компаний, которые имеют АЗС, в том числе те компании, занимающиеся придорожным сервисом, которые в рамках наших инвестиционных программ к нам зашли, получили субсидирование на инженерные коммуникации и так далее, не взвинчивали цены на топливо. Я понимаю, что там экономика диктует, но совместно с Контрольным управлением вы проинспектируйте и дайте мне картину по тем компаниям, которые взвинтили цены. А мы потом с ними будем разбираться потихонечку. Они к нам придут за субсидиями, а мы скажем: «А вы себя как вели? Вы зачем так делали?». Я сейчас не буду их называть, но то, что они в такое время себя так повели, мне кажется, не очень хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан