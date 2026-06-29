Сегодня Глава Башкортостана открыл в режиме видеоконференцсвязи два кадровых центра «Работа России» в Аургазинском и Иглинском районах. Теперь таких учреждений 57. После ремонта и строительства для жителей созданы комфортные условия для подбора вакансий, помощи предпринимателям, участникам СВО.
На встрече обсудили вопросы догазификации населенных пунктов, росте на 5,6% промышленного производства по итогам пяти месяцев этого года, итоги голосования по проекту формирования комфортной городской среды, наградили педагогов и призёров Всероссийской Фольклориады.
На оперативном совещании озвучили предварительные результаты ЕГЭ. Стобалльниками стали 183 ученика, девять из них – мультибалльники, которые набрали максимальные результаты по двум и более предметам. В сравнении с прошлым годом выросло число сдавших экзамены по профильной математике, русскому языку и физике.