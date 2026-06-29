У нас существенное увеличение количества как стобалльников, так и мультибалльников, и средний балл тоже очень вырос. Это даёт нашим детям большие гарантии для поступления на бюджетные места. Огромное спасибо выпускникам, всем учителям, которые подготовили ребят, их наставникам. Я ещё раз говорю: это плод долгой работы, когда количественное переходит в качественное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан