В России увеличат срок ипотечных каникул для молодых семей

Срок ипотечных каникул продляется до полутора лет. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы страны. Он вступит в силу 1 сентября. Нововведение касается семей, где рождается или усыновляется второй ребенок. Таким образом народные избранники решили поддержать семьи. Каникулами можно будет воспользоваться только один раз на весь срок кредитования.

Счастливые материнские будни. Элина Ишбулдина каждый день открывает для своего маленького сына большой мир. Молодая мама в декрете, в семье уже двое детей. И деньги пока зарабатывает только супруг. При этом платеж по ипотеке занимает существенное долю семейного бюджета. Поэтому Ишбулдины внимательно следят за всеми статьями расходов. Скоро у них, как и у других семей по всей стране, появится страховочный вариант. Госдума приняла закон, когда семья, где появился второй и последующий ребенок, могут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Нововведение вступит в силу уже 1 сентября.

Закон как инструмент снижения риска просрочек платежей. Ведь с рождением детей расходы семьи растут, а доходы даже снижаются. Норма будет распространяться и на приемных детей. Согласно условиям ипотечных каникул, заемщик может либо приостановить платежи, либо уменьшить их размер. Долг не списывается, сдвигается график погашения. Эксперты отмечают, что с 7-го по 18-й месяц на остаток основного долга на день установления льготного периода начисляются проценты по ставке, предусмотренной договором.