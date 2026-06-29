В Уфе завершилась «Неделя урологии и онкологии»

В Уфе завершился II Международный форум «Неделя урологии и онкологии», который проходил с 22 по 27 июня. Площадкой для его проведения стали Межвузовский студенческий кампус и клинические базы БГМУ.

Форум объединил ведущих экспертов из России, Германии, Египта, Индии, Китая и Италии. В рамках научной программы клинические ординаторы представили исследования по цифровым технологиям и генетике, а главные урологи регионов ПФО обсудили современные подходы к лечению.