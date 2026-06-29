В Уфе завершился II Международный форум «Неделя урологии и онкологии», который проходил с 22 по 27 июня. Площадкой для его проведения стали Межвузовский студенческий кампус и клинические базы БГМУ.
Форум объединил ведущих экспертов из России, Германии, Египта, Индии, Китая и Италии. В рамках научной программы клинические ординаторы представили исследования по цифровым технологиям и генетике, а главные урологи регионов ПФО обсудили современные подходы к лечению.
Особое внимание уделили живым хирургическим операциям. Специалисты провели сложные вмешательства, включая робот-ассистированную цистэктомию и пластику мочеиспускательного канала. Впервые в истории форума прошли операции по детской урологии с участием ведущих российских профессоров.