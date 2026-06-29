Турнир прошел в Казани в минувшие выходные. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 32 стран мира. В весе свыше 80 килограммов Артур Зулькарнаев был единственным представителем России. В финале он одержал победу над соперников из Азербайджана.

Напомним, Артур Зулькарнаев один из участников программы «Сельский тренер». Вместе с супругой Камиллой он переехал из Уфы в Бураево, чтобы растить новых чемпионов. По условиям программы Артуру предстоит отработать в селе пять лет. Но главное, что проект сегодня работает не просто на закрытие вакансий, а на создание настоящих спортивных династий, которые остаются в глубинке надолго.