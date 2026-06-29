Театры из Башкирии покоряют регионы России

Башкирские театры покорят другие регионы. «Росконцерт» выделил более 300 миллионов рублей на гастроли творческих коллективов со всей страны. В списке счастливчиков – четыре театра и ансамбля из Башкортостана.

Туймазинские артисты повезут свои спектакли в дагестанский Дербент, салаватские – покорят Майкоп, а Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима отправится в Тюмень. Маршрут ансамбля песни и танца «Мирас» ещё масштабнее – Челябинская, Курганская и Свердловская области. Все поездки пройдут в рамках федеральных программ «Большие гастроли» и «Мы – Россия» уже этой осенью.