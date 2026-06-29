В День молодёжи в Башкирии традиционно прошли концерты, спортивные соревнования, лекции и мастер-классы. В Уфе 50 профактивистов из 17 отраслевых профсоюзов собрались на Республиканском профсоюзном молодёжном форуме. Насыщенная программа затронула темы имиджа лидера и командообразования.
В республике прошла профилактическая акция «Живи на трезвую с нами!». В Уфе, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Туймазах, Ишимбае и Белебее сотрудники Госавтоинспекции выдали молодым водителям тематические браслеты и напоминали о последствиях нетрезвого вождения.