В День молодёжи в Башкирии традиционно прошли концерты, спортивные соревнования, лекции и мастер-классы. В Уфе 50 профактивистов из 17 отраслевых профсоюзов собрались на Республиканском профсоюзном молодёжном форуме. Насыщенная программа затронула темы имиджа лидера и командообразования.