Башкирские спортсмены с триумфом выступили на Кубке мира по стоклеточным шашкам в Астане. В заключительный игровой день ребята из Уфы, Стерлитамака и Ишимбая выиграли в состязаниях по быстрой игре «Три Кубка» среди женщин, юниорок и юниоров.

Четырёхкратная чемпионка мира Айгуль Идрисова, обладательница Кубка мира 2021 года, добавила в свою обширную коллекцию наград ещё два Кубка мира по блицу и по рапиду. Впервые до самых вершин мирового юниорского спорта поднялись Айгиза Мухаметьянова и Ильдар Гилязов.