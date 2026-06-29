183 стобалльника ЕГЭ, газификация населённых пунктов и планы реконструкции парков на будущий год. О чём ещё говорили на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова?
Музыкальная пауза от семейного ансамбля Ханнановых немного разбавила деловую повестку оперативного совещания. Ведь творческий коллектив, а именно его руководителя и других деятелей культуры, удостоили госнаградами. В том числе отметили и за участие во Всероссийской детской фольклориаде.
Обсудили и экономические вопросы. За пять месяцев в регионе зафиксировали рост промышленного производства на 5,6%. Лидирует отрасль обрабатывающего производства.
В Аургазинском и Иглинском районах открылись кадровые центры «Работа России». Жителям создали комфортные условия для поиска вакансий, поддержки бизнес-инициатив, консультаций для молодых людей, матерей и участников спецоперации. В регионе активно обновляют центры занятости, сейчас их 57.
Вопросы газификации – тоже на повестке дня. За пять лет к «голубому» топливу подключили дома в 107 населённых пунктах региона. Башкортостан – в лидерах в стране по программе подключения к газу. Помогают в республике и с выдачей сертификатов льготникам.
В следующем году приступят к реконструкции и модернизации 152 общественных пространств. В списке есть и площадь Салавата Юлаева в Кировском районе Уфы. Там планируют обновить пешеходные дорожки, озеленить территорию, усовершенствовать освещение и отремонтировать фонтан.
Обсудили и вопросы образования. Из школ региона выпустились более 71 тысячи ребят. В этом году 183 ученика стали стобалльниками по результатам ЕГЭ, пока без учёта пересдач. В сравнении с 2025 годом в четыре раза увеличилось число сдавших экзамены по профильной математике, в два раза по физике и русскому языку.
Впереди у выпускников ещё есть шанс пересдачи экзаменов в резервные дни, поэтому итоги могут поменяться в лучшую сторону. А для школьников и педагогов стобалльные результаты – это ещё и премии, цель которых – привлекать молодёжь в региональные вузы.