Стобалльники и реконструкция парков: основные темы оперативки с Радием Хабировым

183 стобалльника ЕГЭ, газификация населённых пунктов и планы реконструкции парков на будущий год. О чём ещё говорили на оперативном совещании правительства республики с участием Радия Хабирова?

Музыкальная пауза от семейного ансамбля Ханнановых немного разбавила деловую повестку оперативного совещания. Ведь творческий коллектив, а именно его руководителя и других деятелей культуры, удостоили госнаградами. В том числе отметили и за участие во Всероссийской детской фольклориаде.

Всероссийская детская Фольклориада прошла блестяще. К нам приехали самые талантливые дети, мы получили от них огромную энергию. Принял участие заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, который очень высоко оценил мероприятие. Фестиваль показал, как у людей велика тяга к родной истории и культуре. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили и экономические вопросы. За пять месяцев в регионе зафиксировали рост промышленного производства на 5,6%. Лидирует отрасль обрабатывающего производства.

Очень хороший показатель, и это здорово. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Аургазинском и Иглинском районах открылись кадровые центры «Работа России». Жителям создали комфортные условия для поиска вакансий, поддержки бизнес-инициатив, консультаций для молодых людей, матерей и участников спецоперации. В регионе активно обновляют центры занятости, сейчас их 57.

Надо подумать, как наш центр прохождения практики интегрировать, который в Москве есть. Со временем, я допускаю, что эта тема полетит – центр стажировки в представительстве Республики Башкортостан в Москве может стать, по сути, одним из центров занятости в том числе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы газификации – тоже на повестке дня. За пять лет к «голубому» топливу подключили дома в 107 населённых пунктах региона. Башкортостан – в лидерах в стране по программе подключения к газу. Помогают в республике и с выдачей сертификатов льготникам.

Особую помощь выделяет Республика Башкортостан в выдаче сертификатов на газификацию номиналом 100 тысяч рублей. По данной программе 12 тысяч заявок нами было принято, и 96% заявок уже удовлетворено. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющий организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

В следующем году приступят к реконструкции и модернизации 152 общественных пространств. В списке есть и площадь Салавата Юлаева в Кировском районе Уфы. Там планируют обновить пешеходные дорожки, озеленить территорию, усовершенствовать освещение и отремонтировать фонтан.

То, что жители выбрали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» за федеральные деньги, а это один миллиард рублей, в 2027 году будем благоустраивать территории. С 2019 года реализовано 976 территорий и 154 территории в текущем году. То есть мы переваливаем за тысячу территорий. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Обсудили и вопросы образования. Из школ региона выпустились более 71 тысячи ребят. В этом году 183 ученика стали стобалльниками по результатам ЕГЭ, пока без учёта пересдач. В сравнении с 2025 годом в четыре раза увеличилось число сдавших экзамены по профильной математике, в два раза по физике и русскому языку.