В Уфе журналисты, общественники и члены Всемирного курултая башкир ознакомились с ходом строительства мечети «Ар-Рахим». Сейчас на объекте идёт отделка фасада, прокладка инженерных сетей и монтаж освещения. Долгострой, начатый ещё в 2006 году, сдвинулся с места два года назад, когда глава республики взял строительство под личный контроль.
Уже установлена вентиляция, утеплены купола, минареты облицованы мрамором, близится к завершению внешняя отделка. Главное украшение мечети – редкие надписи в древнем стиле куфи на потолке и аяты у купола, выполненные известным каллиграфом.