В Уфе журналисты, общественники и члены Всемирного курултая башкир ознакомились с ходом строительства мечети «Ар-Рахим». Сейчас на объекте идёт отделка фасада, прокладка инженерных сетей и монтаж освещения. Долгострой, начатый ещё в 2006 году, сдвинулся с места два года назад, когда глава республики взял строительство под личный контроль.