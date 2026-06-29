Квалификация персонала и расположение домиков: в Башкирии внедрят ГОСТ на глэмпинги

Отдых по стандарту. Роскачество разработало первый ГОСТ на глэмпинги, который вступит в силу уже с 1 июля. Он пропишет чёткие правила: от расположения домиков до квалификации персонала. Как к нововведениям готовятся в Башкортостане и где уже сейчас можно опробовать «законный» отдых?

Выходные посреди рабочей недели – роскошь, которую Антонина и Юрий решили подарить себе спонтанно. Полчаса дороги – и они уже в Кармаскалинском районе, на территории «Рахат Ранчо». Говорят, городской шум заменяет пение птиц, а рабочие чаты – звук мяча.

«Рахат Ранчо» принимает гостей с 2021 года. Пять уютных домиков, один из которых с собственной баней, и отдельная парилка на территории. Но главная фишка, которая привлекает туристов, – конные прогулки. Руководство глэмпинга занимается разведением лошадей. Сначала это было просто увлечение, а теперь – главное развлечение для отдыхающих.

Уже через пару дней вся эта красота будет оцениваться не только по впечатлениям, но и по строгим стандартам. С 1 июля в силу вступает ГОСТ на глэмпинги. Документ регламентирует буквально всё: как должны быть проложены инженерные сети, какую мебель поставить и даже сколько спасательных жилетов иметь на случай ЧП.

Внедрение ГОСТа – лишь часть большой работы. Туризм в Башкортостане сейчас на подъёме. Республика делает ставку на комфорт гостей: строятся дороги, открываются отели, появляются новые маршруты.