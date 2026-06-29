Нейросети с национальным колоритом. Коллектив учёных Башгоспедуниверситета имени Акмуллы работает над интеграцией башкирского языка в искусственный интеллект. Преподаватели факультета башкирской филологии отобрали и передали свои сборники и книги для внедрения в алгоритмы и экосистему нейросетей.
Большинство этих работ уникальны, и ранее их не было даже в электронном виде. Сейчас коллектив преподавателей работает над формированием материалов из числа дипломных работ студентов для интеграции в ИИ.
Преподаватели показывают студентам, как искусственный интеллект иллюстрирует произведения башкирских писателей. Кроме того, преподаватели факультета создали видеоуроки на башкирском по изучению арабского языка. Эти наработки также планируется внедрять в нейросети.