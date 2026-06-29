Учёные БГПУ интегрируют башкирский язык в ИИ

Нейросети с национальным колоритом. Коллектив учёных Башгоспедуниверситета имени Акмуллы работает над интеграцией башкирского языка в искусственный интеллект. Преподаватели факультета башкирской филологии отобрали и передали свои сборники и книги для внедрения в алгоритмы и экосистему нейросетей.

Большинство этих работ уникальны, и ранее их не было даже в электронном виде. Сейчас коллектив преподавателей работает над формированием материалов из числа дипломных работ студентов для интеграции в ИИ.