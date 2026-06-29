В Башкирии пенсионеры заработали 55 млн рублей на ГТО

Пенсионеры Башкирии успешно сдают ГТО. За сдачу нормативов более 5,5 тыс. пожилых жителей республики получили сертификаты на 10 тысяч рублей в рамках проекта «Башкирское долголетие». Потратить их можно на спортивно-оздоровительные услуги. О том, как проходит порядок сдачи ГТО, – в нашем сюжете.

Разминка под чёткими указаниями деда – один из секретов успешной сдачи нормативов в семье Мухамедьяровых. Сегодня они в сборе для продолжения ежегодной традиции. Марс Мухамедьяров в свои 75 лет подаёт пример внукам. Наклон вперёд из положения стоя, отжимания и пресс даются ему легко, ведь ежедневные физические нагрузки – обычное дело для Марса. За сдачу нормативов он получил золотой значок ГТО, ещё и сертификат отличия на спортивно-оздоровительные услуги.

С такой поддержкой Тиграну и Дмитрию под силу всё. Лето у дедушки для них традиционно начинается с этих испытаний: проверка сил после года подготовки. Прыжки в длину с места, отжимания, челночный бег на площадке сменяют друг друга. Мальчики признаются, что равняться на деда – лучшая мотивация.

Пропаганда активного образа жизни среди пенсионеров – одно из направлений работы проекта «Башкирское долголетие». В нашей республике за последние два года пожилые люди заработали 55 миллионов рублей на сдаче нормативов. Участие приняли 5,5 тыс. пенсионеров.