За последние три года количество выявляемых дефектов дорожного покрытия сократилось на 45%. В Правительстве Башкортостана обсудили ход ямочного ремонта. Однако состояние дорог остаётся одним из самых чувствительных вопросов для жителей.

В 54 муниципалитетах работы по устранению дефектов уже завершены полностью, но в некоторых районах инспектирование ещё идёт. За последние годы выстроена системная работа по выявлению и устранению дефектов дорожного покрытия: мониторинг, контроль сроков выполнения работ, используется цифровая система учета выявленных проблем.