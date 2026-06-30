На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Башкортостане работу нашли более двух тысяч участников. Еще 650 человек заключили предварительные договорённости. В городах и районах республики работали самые разные площадки: от профориентационных игр и мультстудий до консультаций для участников СВО и тех, кто хочет открыть своё дело.