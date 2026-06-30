Дождь продолжит мучить жителей Башкирии

Сегодня, 30 июня, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, по юго-востоку до +4°С, днем +17, +22°С.