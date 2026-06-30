Рейс из Уфы в Сочи задержали почти на 14 часов

В уфимском аэропорту задержали рейс авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи. По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь 29 июня в 23:15, однако отправление перенесли на 13:10 30 июня.

Изменения в расписании коснулись и других рейсов сочинского направления. Рейс авиакомпании «Россия» в Сочи вылетел с небольшой задержкой — в 06:45. Также задерживается обратный рейс Utair: вместо 15:30 он прибудет в Уфу в 17:20.