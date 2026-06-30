В Башкирии раскрыто убийство 12-летней давности

В Учалинском районе раскрыли убийство, которое произошло 12 лет назад.

В феврале 2014 года в селе Ильтебаново в собственном доме было найдено бездыханное тело 68-летнего мужчины. На нём были обнаружены колото-резанные ранения. Было возбуждено уголовное дело, однако виновника трагедии не нашли.

Лишь в 2026 году следователи вновь проанализировали материалы дела, опросили свидетелей повторно и вышли на след убийцы. Им оказался мужчина, который был ранее судим за смертельное избиение и сейчас проживал в Москве.

Как рассказал задержанный, между ним и хозяином квартиры вспыхнула ссора во время распития спиртных напитков. Мужчине удалось скрыться на много лет. Теперь, однако, дело направлено в суд.