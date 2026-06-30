Уфимца будут судить за угрозы убийством пожилым родителям

По данным прокуратуры, с ноября 2025 года по февраль 2026 года мужчина злоупотреблял алкоголем и на этой почве конфликтовал с родителями. Он систематически избивал 71-летнего отца, в том числе подручными предметами, а также угрожал убийством обоим родителям.