Уфимца будут судить за угрозы убийством пожилым родителям

В Уфе 44-летнего местного жителя обвиняют в угрозе убийством, побоях и истязании пожилых родителей.
По данным прокуратуры, с ноября 2025 года по февраль 2026 года мужчина злоупотреблял алкоголем и на этой почве конфликтовал с родителями. Он систематически избивал 71-летнего отца, в том числе подручными предметами, а также угрожал убийством обоим родителям.
Кроме того, обвиняемый замахивался на мать молотком и ударил отца стеклянной кружкой по голове. Мужчина признал вину.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.