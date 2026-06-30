В Башкирии в пожарах погибли 112 человек

Не оставляйте детей одних дома. В случае пожара немедленно звоните в пожарную службу по номерам 01 или 112. Укажите точный адрес и подробности о пожаре. Во время пожара дышите через влажную ткань, не пытайтесь прятаться в шкаф или под кровать, выходите из помещения на улицу, не пользуйтесь лифтом, не открывайте окна и двери. От притока воздуха огонь разгорается еще больше.